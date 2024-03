Vlada da poboljša zakonske mjere u cilju adekvatne zaštite policajaca

Podgorica, (MINA) – Brojni časni policajci svakodnevno su izloženi verbalnim, a nerijetko i fizičkim napadima, saopštili su iz Sindikata Uprave policije i zatražili od Vlade da poboljša zakonske mjere u cilju adekvatne zaštite svih policijskih službenika.

Iz Sindikata Uprave policije najoštrije su osudili nasilnički napad na službenika Odjeljenja bezbjednosti Podgorica M.R.

M.R. je teško povrijeđen kada ga je fizički napao Z.V, koji je osumnjičen za tešku krađu.

„Vandalski postupak osobe lišene slobode prema našem kolegi, bez ikakvog povoda ili razloga, posljedica je opšteg društvenog ambijenta i negativne medijske refleksije prema policiji“, naveli su Sindikata u saopštenju.

Zbog toga su, kako su kazali, brojni časni pripadnici Uprave policije svakodnevno izloženi verbalnim, a nerijetko i fizičkim napadima.

Iz Sindikata Uprave policije poručili su da je napad na policajca napad na državu.

„Osim servisnih informacija nijesmo zabilježili reakcije javnosti ili političkih i drugih javnih ličnosti na taj događaj, izuzev ministra unutrašnjih poslova, vjerovatno iz razloga jer je za crnogorsko društvo bitniji neki događaji iz svakodnevnog društvenog života od ugorožavanja života policajca“, kaže se u saopštenju.

Iz Sindikata su rekli da u konkretnom slučaju traže restriktivan odgovor državnih organa u cilju zaštite ne samo fizičkog integriteta, već i radi preventivnog djelovanja države prema svim izgrednicima i kriminalcima koji nasilničkim postupcima ugrožavaju rad i bezbjednost svakog policajca.

„Da li Vladi treba neki teži slučaj, ili gubitak života pripadnika policije da prihvati da smo mi kičma državnog sistema i jedini državni organ koji ima zakonsku obavezu da životima štiti red i mir i ustavni poredak, i da prestane da na policiju gleda isključivo kroz procente budžetske potrošnje“, navodi se u saopštenju.

Iz Sindikata Uprave policje zatražili su od Vlade da poboljša zakonske mjere u cilju adekvatne zaštite svih policijskih službenika u vršenju službene dužnosti.

„Tražimo od Vlade da u najskorijem vremenu realizuje potpisanu zakonsku obavezu o poboljšanju materijalnog položaja policijskih i službenika Ministarstva unutrašnjih poslova i da nam vrati stečena prava“, kaže se u saopštenju.

Iz Sindikata su zatražili od Vlade da realizuje mjere u vezi sa nabavkom materijalno-tehničkih sredstava neophodnih za zaštitu na radu.

„Sindikat će pružiti svu potrebnu pomoć našem povrijeđenom kolegi, kome želimo brz oporavak i povratak na redovne radne obaveze“, navodi se u saopštenju.

