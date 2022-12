Podgorica, (MINA) – Venecijanska komisija (VK), u mišljenju na Nacrt izmjena i dopuna Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, nije problematizovala ulogu ministra pravde u Sudskom savjetu, saopšteno je iz Ministarstva pravde.

Iz tog Vladinog resora kazali su da je VK objavila mišljenje na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama usvojeno na Plenarnoj sjednici, koja je održana 16 i 17. decembra u Veneciji, a na kojoj je učestvovao i ministar pravde Marko Kovač.

Iz Ministarstva su rekli da, prema navodima u mišljenju, prisustvo članova izvršne vlasti ne narušava nezavisnost Sudskog savjeta.

„VK nije problematizovala ulogu ministra pravde u Sudskom savjetu“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva pravde kazali su da, naprotiv, u VK smatraju da ministar pravde u takvom organu može biti od koristi za kreiranje dijaloga između različitih aktera u sistemu.

Kako su naveli, VK posebno je razmotrila novi član 35 Zakona kojim se utvrđuje postupak za izbor predsjednika Vrhovnog suda.

„Ocijenjeno je da nije u mandatu, niti djelokrugu Komisije da ocjenjuje ustavnost člana 35 Zakona ili bilo kojeg drugog nacrta amandmana“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da se, osim navedenog, u mišljenju navodi da član 124 Ustava dalje ne razrađuje predlog Opšte sjednice Vrhovnog suda.

Kako su naveli, imajući u vidu da Opšta sjednica Vrhovnog suda može predložiti do tri kandidata, odnosno najviše tri kandidata, čini se da nije uočeno zadiranje u ustavne prerogative Vrhovnog suda.

„Ovaj Sud zadržava pravo predlaganja kandidata za Sudski savjet, dok zadržava svoj prerogativ izbora predsjednika“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva pravde naveli su da VK primjećuje da je ta odredba u skladu sa međunarodnim standardima.

Kako su kazali, u okviru mišljenja, VK je podsjetila da je njena nadležnost ograničena na procjenu usklađenosti zakona sa relevantnim međunarodnim standardima.

Iz Ministarstva su rekli da je, sa tim u vezi, poručeno da predmetni zakon rješava nedostatke koji su uočeni u njegovoj praktičnoj primjeni i da reforme unutar crnogorskog pravosuđa idu u pravom smjeru.

„Evropska komisija za demokratiju putem prava je ovim putem izrazila nadu da će njeno djelovanje u ovako ranoj fazi procesa doprinijeti najboljem reformskim rješenjima“, kaže se u saopštenju.

Ministarstvo pravde je, kako su rekli iz tog resora, pohvaljeno za sprovođenje inkluzivne, transparentne i opsežne javne rasprave na temu izmjena Zakona o Sudskom savjetu i sudijama.

„Sa te strane, Komisija je zahvalna ministru pravde na prilici da bude uključena u reformski proces crnogorskog pravosuđa, i to u tako ranoj fazi kreiranja novih normativnih rješenja“, naveli su iz Ministarstva.

Oni su dodali da je Ministarstvo pohvaljeno i za učešće na onlajn sastancima su prethodili Plenarnoj sjednici održanoj prošle sedmice u Veneciji.

„Pomenutim onlajn sastancima sa ekspertima VK prisustvovali su i predstavnici Vrhovnog suda, Sudskog savjeta, strukovnog udruženja sudija, Advokatske komore, predstavnici parlamentarne većine i predstavnici parlamentarne opozicije i civilnog društva“, kaže se u saopštenju.

