Vidljiv napredak na putu ka EU

Podgorica, (MINA) – Rezultati Vlade i Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERT) na evropskom putu su vidljivi i više nego ikad postoji velika mogućnost za ubrzanje pristupnih pregovora.

To je poručeno sa sastanka ministra turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Vladimira Martinovića i šefa jedinice za Crnu Goru i Srbiju u Direktoratu za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Majkla Milera.

Iz MERT je saopšteno da je sastanak odžan u Briselu, u okviru zvanične posjete Martinovića.

Martinović je istakao da su Vlada i Ministarstvo snažno posvećena pregovaračkom procesu i spremni za intenziviranje aktivnosti na realizaciji obaveza iz Akcionog plana za završna mjerila Životna sredina i klimatske promjene – poglavlje 27.

On je naglasio da su velika očekivanja od nove pregovaračke strukture na čelu sa novoimenovanim šefom Radne grupe pregovaračkog poglavlja 27 i članom pregovaračkog tima Klaster 4 – Zelena agenda i odživa povezanost, Nenadom Vitomirovićem.

„Uzimajući u obzir kompleksnost poglavlja 27, čije zatvaranje se očekuje na samom kraju pregovaračkog procesa, mjere rane integracije bi bile više nego značajne u cilju jačanja administrativnih kapaciteta i obezbjeđivanja visokog stepena spremnosti za članstvo danom pristupanja“, dodao je Martinović.

On je zahvalio na kontinuiranoj podršci EU i naglasio čvrstu opredijeljenost Vlade na evropskom kursu.

“Sagovornici su se saglasili da je ovo jedna od rijetkih šansi kada Crna Gora ima priliku da ubrza zatvaranje ključnih poglavlja i uđe u EU”, kaže se u saopštenju.

Miler je istakao da je potrevno zadrži postignuti konsenzus političkog spektra u Crnoj Gori u vezi reformi EU.

Kako je kazao, proces pristupanja EU je zasnovan na učinku i suština se nije promijenila.

“Ispunjavanje privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24 je najveći prioritet. Vremenski rok za dobijanje IBAR-a je ambiciozan i zahtijeva snažno političko vođstvo i snažnu uključenost mnogih institucija”, rekao je Miler.

On je kazao da, posebno kod poglavlja 27, EU želi da uloži sve napore kako bi pomogla Crnoj Gori u ostvarivanju napretka kod ispunjavanja završnih mjerila u tom poglavlju.

On je čestitao na postignutim rezultatima i usvojenom Zakonu o upravljanju otpadom i usvojenoj Nacionalnoj strategiji upravljanja hemikalijama, ističući da fokus sada treba da bude na njihovoj efektivnoj implementaciji.

“Naša posvećenost i odlučnost su jače nego ikada i Evropska komisija je spremna da blisko sarađuje sa Crnom Gorom na njenom evropskom putu, kroz pružanje adekvatne pomoći i podrške”, naveo je Miler.

Kako je kazao, Plan rasta za Zapadni Balkan i njegova reformska agenda otvaraju mogućnost za velike potencijalne investicije u razvoju infrastructure Crne Gore.

“Međutim, Crnoj Gori su neophodne suštinske reforme i usvajanje Nacionalnog energetskog i klimatskog plana je prioritet u tom kontekstu”, rekao je Miler.

Iz Ministarstva su kazali da su se Miler i Martinović saglasili oko složenosti poglavlja 27 i njegove zahtjevnosti, u finansijskom smislu i u smislu administrativnih kapaciteta.

To poglavlje je, kako se navodi, posebno složeno u oblasti upravljanja otpadom, zaštiti prirodne sredine i klimatskih promjena, uzimajući u obzir proces implementacije i obaveze koje zahtijevaju uključenost i naporan rad brojnih resora.

