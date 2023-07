Veljoviću, Nikočeviću i Mrkiću određen pritvor do 30 dana

Podgorica, (MINA) – Sutkinja za istragu Višeg suda u Podgorici Suzana Mugoša odredila je pritvor do 30 dana bivšem direktoru Uprave policije Veselinu Veljoviću, kao i Muju Nikočeviću i Nikoli Mrkiću.

Veljoviću je određen pritvor zbog opasnosti od bjekstva i uticaja na svjedoke, Nikoli Mrkiću zbog opasnosti od bjekstva, a Nikočeviću zbog opasnosti od bjekstva i ponovljanja krivičnog djela, prenosi Portal Vijesti.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) predložilo je određivanje pritvora i za Aleksandra Mrkića, koji je nedostupan nadležnim organima.

Veljović je uhapšen u ponedjeljak na Žabljaku, u akciji Specijalnog policijskog odjeljenja, a po nalogu SDT-a.

