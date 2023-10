Veljović zadržan na liječenju u KCCG

Podgorica, (MINA) – Nekadašnji direktor Uprave policije Veselin Veljović odveden je iz Istražnog zatvora u Spužu u Klinički centar Crne Gore (KCCG), gdje je zadržan na liječenju.

To je Vijestima potvrđeno iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS).

“Danas je odvezen u KCCG i na preporuku tamošnjeg ljekara zadržan na opservaciji”, kazali su iz UIKS-a.

Veljović je uhapšen 24. jula na Žabljaku, u akciji Specijalnog policijskog odjeljenja, a po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva.

Tereti se se stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS