Veliki požar na Dajbabskoj gori

Podgorica, (MINA) – Veliki požar izbio je danas na Dajbabskoj gori u Podgorici, kazao je vršilac dužnosti komandira Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada, Zdravko Blečić.

On je kazao da su na terenu podgorički vatrogasci i ekipe Direktorata za zaštitu i spašavanje.

“Požar je većih razmjera, pomažu nam ekipe Direktorata za zaštitu i spašavanje”, rekao je Blečić agenciji MINA.

On je naveo da u gašenju požara učestvuje avion Direktorata.

