Podgorica, (MINA) – Veliki požar izbio je iznad Crvene plaže, između Bara i Sutomora.

Gašenje požara otežava vjetar i nepristupačan teren.

Kako Radio Bar i Bar Info nezvanično saznaju, sve ekipe Službe zaštite su na terenu.

