VDT će preispitati eventualno postojanje krivičnog djela u slučaju spaljivanja lutke Nikolaidisa

Podgorica, (MINA) – Nadležno Više državno tužilaštvo u Podgorici, povodom spaljivanja lutke književnika Andreja Nikolaidisa u sklopu hercegnovskog festivala, preispitaće eventualno postojanje bića krivičnog djela, kazali su iz Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT).

Iz VDT-a su rekli da, pokušaj da se Specijalno državno tužilaštvo (SDT) dovede u vezu sa dešavanjima na karnevalu u Herceg Novom, može biti odraz neznanja ili loše namjere.

“Nadležnosti državnih tužilaštava propisane su zakonom i utvrđivanje činjenice da li je u konkretnom slučaju učinjeno krivično djelo nije u nadležnosti SDT-a”, kazali su iz VDT-a agenciji MINA.

Na pitanje kako komentarišu stavove portoarola Demokratske partije socijalista Miloša Nikolića, da “spaljivanje” Nikolaidisa zaslužuje hitnu reakciju tužilaštva ocjenjujući da će ona vjerovatno izostati, “kao što izostaje u odnosu na sve što se dešava u prethodne tri godine”.

iz VDT-a su kazali da se neće upuštati u rasprave sa društvenih mreža.

“Naročito zbog činjenice da su konkretni rezultati, u prvom redu SDT-a, bolji pokazatelj uspješnost i rada od neutemeljenih stavova, u čije motive ne želimo da ulazimo”, rekli su iz Tužilaštva.

Oni su dodali da su SDT i glavni specijalni tužilac Vladimir Novović u prethodnom periodu ostvarili rezultate koje je prepoznala kako domaća, tako i međunarodna javnost.

“Time se na najbolji način demantuju tvrdnje da SDT postupa u skladu sa bilo čijim očekivanjima i po bilo čijem diktatu”, naveli su iz VDT-a.

Kako su kazali, SDT postupa jedino po diktatu ustavnih i zakonskih propisa i uz isključivu primjenu tog principa nastaviće posvećenu borbu protiv svih vidova organizovanog kriminala i korupcije.

Oni su podsjetili da je Državno tužilaštvo samostalno i nezavisno u radu i da postupanju prepoznaje jedino učinioce krivičnih djela.

“U svim situacijama u kojima se utvrdi da je učinjeno krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti reakcija Tužilaštva neće izostati”, poručili su iz VDT-a.

Iz VDT-a su istakli da od nosilaca javnih funkcija i svih političkih subjekata očekuje da poštuju institucionalnu samostalnost i nezavisnost i da izjavama ne pokušavaju da izvrše neprimjeren uticaj, ali ni da prisvajaju rezultate Državnog tužilaštva.

