VCG dobila sisteme za nadzor mora vrijedne preko sedam miliona EUR

Podgorica, (MINA) – Sjedinjene Američke Države (SAD) donirale su Vojsci Crne Gore (VCG) sisteme za nadzor mora vrijedne preko sedam miliona EUR, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Kako se navodi, načelnik Štaba Generalštaba VCG Mitar Klikovac, zamjenica ambasadorke SAD Nikol Otala i vojni ataše te države Rob Hamilton prisustvovali su danas prezentaciji novih sistema za nadzor mora Mornaričkog operativnog centra, koje su donirale SAD.

Klikovac je istakao važnost donacije za unapređenje operativnih sposobnosti VCG, posebno u oblasti zaštite morskih granica.

„Ovi sistemi će nam omogućiti efikasniji nadzor našeg mora, što je od ključnog značaja za nacionalnu bezbjednost, ali i za doprinos regionalnoj stabilnosti“, naglasio je Klikovac.

On je kazao da je zahvalan na podršci SAD, podsjetivši da je ta država Mornarici VCG donirala i IT sisteme i brze patrolne čamce, čija je ukupna vrijednost oko 20 miliona EUR.

„Crna Gora je pouzdana NATO članica, koja teži da postane članica Evropske Unije (EU) i da održi dobrosusjedske odnose. Sa ovakvim projektima doprinosimo svim tim ciljevima“, kazao je Klikovac.

On je dodao da će nastaviti da unapređuju Mornaricu i VCG i u budućnosti, jačajući tako sigurnost Crne Gore.

Otala je istakla da SAD i Crna Gora imaju iste ciljeve, kao i da vojna saradnja jača savezništvo dvije zemlje.

„Zadovoljni smo što svjedočimo finalizaciji modernizacije sistema za nadzor mora Mornarice VCG. Oni će unaprijediti kapacitete VCG, a time i jačati doprinos Crne Gore u NATO“, rekla je ona.

Otala je kazala da ovaj projekat SAD smatraju mudrim ulaganjem resursa, kao i da je zahvalna Ministarstvu odbrane i VCG na podršci.

Hamilton je rekao da implementacija novih sistema za nadzor mora predstavlja značajan korak naprijed u dobrim odnosima dvije zemlje, kao i da se raduje nastavku saradnje oružanih snaga dvije zemlje.

U saopštenju Ministarstva odbrane navodi se da će novi sistemi za nadzor mora omogućiti VCG napredniji nadzor teritorijalnih voda, brže reagovanje na potencijalne izazove i unapređenje operativnih sposobnosti u domenu pomorske bezbjednosti.

„VCG i SAD nastaviće da grade čvrste odnose na polju odbrane, uz stalno unapređivanje zajedničkih kapaciteta i saradnje u okviru NATO saveza“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS