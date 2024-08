Vazduhoplovci VCG gase požare na više lokacija

Podgorica, (MINA) – Vazduhoplovci Vojske Crne Gore (VCG) ugasili su požar u Gornjim Brčelima, nakon čega su preusmjereni na druge kritične tačke u Baru, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Iz tog resora su kazali da su, zahvaljujući brzoj reakciji i dobroj obučenosti, vazduhoplovci VCG potpuno ugasili požar u Gornjim Brčelima, izbacivši 18 tona vode iz helikoptera Bell 412.

Time su, kako se navodi, spriječili materijalnu štetu i zaštitili lokalno stanovništvo.

“Nakon uspješne akcije helikopter Vojske je odmah preusmjeren na druge kritične tačke u opštini Bar, gdje se kod sela Utrg i Tomići nastavljaju napori na suzbijanju širenja vatrene stihije”, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su poručili da će, u koordinaciji sa lokalnim vatrogasnim jedinicama i nadležnim službama, VCG nastaviti i dalje da pruža neophodnu podršku u cilju zaštite ljudi i imovine.

