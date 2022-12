Vazduh zagađen u Podgorici, Nikšiću, Pljevljima i Bijelom Polju

Podgorica, (MINA) – U Podgorici, Nikšiću, Pljevljima i Bijelom Polju je tokom decembra, a naročito u posljednjoj sedmici, povećano zagađenje vazduha, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje (IJZ).

Iz IJZ-a su kazali da je, praćenjem trenda zagađenja vazduha na osnovu podataka sa automatskih stanica za mjerenje kvaliteta vazduha, u toku decembra primijećen porast koncentracija respirabilnih PM10 čestica u tim opštinama.

Oni su podsjetili da je, važećom Uredbom o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha, normirano da srednja dnevna koncentracija PM10 čestica od 50 μg/m3, ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje.

Kako su naveli iz IJZ, analizom mjesečnih izvještaja o kvalitetu vazduha Agencije za zaštitu životne sredine, evidentno je da je od januara do kraja novembra u sve četiri navedene opštine došlo do prekoračenja normiranih vrijednosti.

„Pa su srednje dnevne koncentracije PM10 čestica bile veće od 50 μg/m3 u Pljevljima 102 dana, Bijelom Polju 64, Podgorici 43 i Nikšiću 41 dan“, precizirali su iz Instituta.

U toj ustanovi smatraju da je i u drugim opštinama koje pripadaju centralnoj i sjevernoj regiji, a u kojima nijesu instalirane mjerne stanice za praćenje kvaliteta vazduha, slično stanje.

Prema njihovim riječima, nastupajući praznici su vrijeme kada se očekuje povećani promet i potrošnja pirotehničkih sredstava.

„Respirabilne PM10 i PM2,5 čestice koje nastaju nakon upotrebe pirotehničkih sredstava, značajno će povećati već postojeće visoke srednje dnevne koncentracije zagađenja PM česticama“, kaže se u saopštenju IJZ-a.

Oni su upozorili da te čestice nose u svom sastavu čitav spektar hemijskih supstanci koje, samostalno ili u jedinjenjima, mogu štetno uticati na zdravlje.

Iz Instituta su kazali da se čestice, koje nastaju upotrebom pirotehničkih sredstava, mogu zadržati u vazduhu duže od jedne sedmice.

„Pa molimo građane, prvenstveno roditelje, da ne nabavljaju i omogućavaju djeci korišćenje pirotehničkih sredstava, kako bi izbjegli višestruke neželjene posljedice koje mogu nastati upotrebom petardi i drugih pirotehničkih sredstava“, poručili su iz te ustanove.

Oni preporučuju građanima da, tokom trajanja povišenog zagađenja vazduha, smanje fizičku aktivnost, izbjegavaju aktivnosti na otvorenom pri kojima dišu brže ili dublje i da preferirajue šetnju umjesto trčanja, ili aktivnosti u unutrašnjem prostoru.

„Izbjegavajte prometne ulice i saobraćajnice gdje je koncentracija respirabilnih čestica veća usljed zagađenja koja potiču od prevoznih sredstava. Boravite u zatvorenom prostoru u području sa što je moguće čistijim vazduhom“, poručili su iz IJZ-a.

Naročito je, kako su naveli, bitno obezbijediti da je prostorija za spavanje najmanje ugrožena spoljašnjim i unutrašnjim zagađenjem.

„Dobar izbor je da prostorija obavezno bude bez uređaja za grijanje prostora fosilnim gorivima. Ako soba ima prozore koji su okrenuti ka saobraćajnici, treba ih držati zatvorene“, kaže se, između ostalog, u saopštenju IJZ-a.

Oni su pozvali građane da prate preporuke Agencije za zaštitu prirode i životne sredine i vremensku prognozu, kako bi što bolje planirali aktivnosti za vrijeme kada se poboljša kvalitet vazduha.

„Pratite uputstva Agencije, lokalne higijensko-epidemiološke službe i IJZ-a u cilju prevencije i zaštite zdravlja u slučajevima povećanog zagađenja vazduha“, dodaje se u saopštenju.

