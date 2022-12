Vanredni parlamentarni izbori put oporavka

Podgorica, (MINA) – Parlamentarna većina stvorila je duboku društvenu podijeljenost i ekonomsku neizvjesnost, a vanredni izbori put su oporavka, navodi se u proglasu pokreta Ima nas.

Proglas je, ispred zgrade Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, pročitao glumac Zoran Vujović.

Nakon protesta ispred Skupštine Crne Gore, građani su krenuli u protestnu šetnju.

Oni su se tokom šetnje zaustavili kod zgrade tužilaštva.

Vujović je kazao da zahtijevaju „da tužioci prestanu sa progonom poštenih ljudi, po nalogu Dritana Abazovića“.

„Svoj posao radite za dobro Crne Gore i u korist njenih građana. Poštujte zakone ove države i procesuirajte one koji ne poštuju Ustav“, naveo je Vujović.

U proglasu Ima nas ponovljeni su zahtjevi građana koji se, između ostalog, odnose na povlačenje Zakona o predsjedniku i hitan dogovor o izboru sudija Ustavnog suda i datumu održavanja vanrednih parlamentarnih izbora.

Navodi se da građani Crne Gore, posvećeni ostvarenju evropskih ciljeva i njenom svekolikom dobru, zahtijevaju odustajanje od pristupanja Otvorenom Balkanu i oslobađanje tužilaštva i sudske vlasti od političkih uticaja i stvaranje uslova za njihov nezavisan rad.

U proglasu se ističe da više nema vremena za čekanje.

“Ne smijemo zbog današnjih i generacija koje dolaze dozvoliti da Crnom Gorom upravljaju neznalice, oni koji je ne vole i koji su spremni da je izdaju”, piše u proglasu.

Crnoj Gori, kako se poručuje, treba izvjesna evropska budućnost i stabilan razvoj, a ne populizam i bankrot.

“Ovo je 21. vijek, a ne devedesete. Crnoj Gori treba svaki njen građanin”, navodi se u proglasu.

Ocjenjuje se da je aktuelna parlamentarna većina stvorila duboku društvenu podijeljenost i ekonomsku neizvjesnost.

“Pokazalo se da njihova zlodjela vode u socijalnu, ekonomsku i institucionalnu anarhiju i beznađe. Zdravstvo ne funkcioniše. Obrazovanje je dovedeno do ruba propadanja”, piše u proglasu.

Ocjenjuje se da je bezbjednost svakog građanina ugrožena i da ekonomija propada.

Crna Gora, kako se ističe, treba da bude društvo slobode, društvo realne politike, društvo odvažnih i hrabrih građana.

U proglasu se navodi da će svako ko je zloupotrijebio položaj i državnu imovinu da bi udovoljio ličnim interesima ili asimilatorskim pokušajima druge države, odgovarati pred pravosudnim organima Crne Gore.

“Izdajnicima, lopovima i marionetama mjesto je na optuženičkoj klupi crnogorskog pravosuđa, oslobođenog političkih pritisaka”, piše u proglasu.

Iz pokreta Ima nas na Tviteru /Twitter/ su naveli da je četvrtom protestu prisustvovalo oko 20 hiljada ljudi.

