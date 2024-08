Vanredna sjednica Skupštine 16. avgusta

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mendić, na zahtjev 45 poslanika, sazvao je vanrednu sjednicu Skupštine za 16. avgust, saopšteno je iz parlamenta.

Na sjednici će biti razmatrane izmjene Poslovnika Skupštine, izmjene broja potpredsjednika Skupštine, predlog o izboru još jednog potpredsjednika Skupštine aktuelnog saziva.

Biće razmatrani i predlozi zakona o izmjenama i dopunama opšteg zakona o obrazovanju, javnim nabavkama, razvojnoj banci Crne Gore i energetici.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS