Usvajanje IBAR zakona jedan od najznačajnijih zadataka Skupštine

Podgorica, (MINA) – Usvajanje zakona potrebnih za dobijanje Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), jedan od najznačajnih zadataka trenutnog saziva Skupštine, poručeno je na sastanku poslanika Evropskog parlamenta (EP) Vladimira Bilčika i potpredsjednika crnogorskog parlamenta Borisa Pejovića.

Pejović je, kako je saopšteno iz Skupštine, istakao da se parlament nalazi pred usvajanjem seta tzv. IBAR zakona, što je jedan od najznačajnijih zadataka trenutnog saziva te institucije.

On je naglasio da u Crnoj Gori postoji konsenzus kada su u pitanju evropske integracije, i dodao da je upravo sada vrijeme da svi akteri na političkoj sceni pokažu svoju privrženost toj ideji.

Bilčik je, kako se dodaje, naglasio da bi dobijanje IBAR-a predstavljalo političku potvrdu činjenice da je Crna Gora za vrijeme trenutne Vlade ostvarila značajan napredak u procesu integracija.

On je podvukao da je Vlada premijera Milojka Spajića u poziciji da pregovore završi u toku trenutnog mandata, ukoliko uspije da održi trenutni tempo reformi.

Bilčik je, kako je saopšteno, istakao da će Skupština i Vlada morati da traže nove saveznike u novoj Evropskoj komisiji.

Dodaje se da je Bilčik iskazao uvjerenje da ako postoji država koja može ući u Evropsku uniju (EU) u narednih nekoliko godina, to je Crna Gora.

Iz Skupštine su rekli da su Pejović i Bilčik razgovarali i o inicijativama za jačanje saradnje Skupštine sa EP, i razmijenili stavove o političkim dešavanjima u Crnoj Gori, regionu i EU.

