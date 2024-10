Ministarstvo pravde: US sud da u slučaju Do Kvona postupi u najkraćem roku

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo pravde pozvalo je Ustavni sud da u slučaju južnokorejskog državljanina Do Kvona Hejonga postupi u najkraćem roku i da ih ubuduće, bez odlaganja, o tome obavještava, kako bi nastavili započete aktivnosti u konkretnom predmetu.

Iz Ministarstva su saopštili da su tek danas obaviješteni od Ustavnog suda o žalbi punomoćnika Do Kvona od 25. septembra na presudu Vrhovnog suda, i današnjoj odluci da se ona uvaži, čime se obustavlja postupak izručenja južnokorejskog državljanina do donošenja konačne odluke Ustavnog suda.

U Ministarstvu smatraju da je, imajući u vidu složenost predmeta, kao i veliki interes javnosti za taj slučaj, dobra i pravovremena komunikacija između grana vlasti i institucija od ključnog značaja za donošenje valjanih i na Ustavu i zakonu utemeljenih odluka.

“Zato molimo da u ovom slučaju Ustavni sud postupi u najkraćem roku i da nas ubuduće bez odlaganja o tome obavještava, kako bismo nastavili započete aktivnosti u konkretnom predmetu”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su kazali da im pisani otpravak rješenja Ustavnog suda još nije dostavljen i da će od detaljima daljeg postupanja, javnost biti blagovremeno obaviještena.

