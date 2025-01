Ustavni pučisti nastavljaju da atakuju na tekovine demokratskog razvoja

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić poništio je javni poziv za izbor dva člana Savjeta Agencije za audiovizuelne medijske usluge (SAMU), suočen sa mogućnošću da u Savjet uđe neko od kredibilnih predstavnika medijske zajednice, saopštili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Mandić je ranije kazao da je povukao javni poziv nakon što ga je Administrativni odbor Skupštine obavijestio da javni poziv sadrži tehničku grešku, na koju su Odboru ukazali iz nevladinog sektora.

“Suočen sa mogućnošću da u SAMU uđe neko od kredibilnih predstavnika medijske zajednice čiji profesionalni integritet ne bi dozvolio politički uticaj na to tijelo koje ima ključnu ulogu na planu regulacije tržišta elektronskih medija, Mandić je, u prepoznatljivo autoritarnom maniru njegovog beogradskog poslodavca, poništio javni poziv, formalno na inicijativu jedne od pro-Vladinih NVO”, naveli su iz DPS-a.

Oni su rekli da o dubini političkog posrnuća aktuelne vlasti svjedoči i to da se nijedna partija vladajuće koalicije, uključujući Pokret Evropa Sad, ne usuđuje na kritiku najnovijeg primjera “Mandićevog političkog siledžijstva”.

Iz DPS-a su kazali da navodni evropejci iz Vlade ćute, iako svjesni da je prethodno Evropska komisija urgirala da se, u najkraćem roku, kompletira sastav Savjeta, naglašavajući značaj tog procesa za budući napredak Crne Gore na putu pristupanja Evropskoj uniji (EU).

“Štaviše, dok politički virus destrukcije razara crnogorsku državu i društvo, Spajić i njegovi korisni idioti, koji su pustili virus u politički organizam Crne Gore, nastoje da zabrinutoj domaćoj i međunarodnoj javnosti pažnju skrenu pjesmom, prizemnim humorom i neinteligentnim dosjetkama”, kaže se u saopštenju

Iz DPS-a su poručili da oni i ujedinjena opozicija pružaju i nastaviće da pružaju snažan otpor pokušajima da se Crna Gora obezdržavi i zaustavi u nastojanjima da postane prva naredna članica EU.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS