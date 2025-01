Uspostaviti snažnu institucionalnu spremnost za suštinske reforme

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori važno je uspostaviti snažnu institucionalnu spremnost i volju za ozbiljne i suštinske reforme u društvu, radi preveniranja i sprečavanja tragičnih događaja, poručeno je sa sastanka predstavnika Savjeta za građansku kontrolu rada policije, Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i Uprave policije.

Iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije saopštili su da je sastanak u kabinetu ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića održan povodom tragičnog događaja na Cetinju, u kojem je stradalo 12 osoba, a ranjene su četiri.

Sastanku su, kako su rekli, prisustvovali predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije Zoran Čelebić, članica Savjeta Milena Popović Samardžić, Šaranović i vršilac dužnosti direktora Uprave policije Lazar Šćepanović.

“Na sastanku, koji je održan na inicijativu Savjeta, je razgovarano o aktuelnom osjetljivom bezbjednosnom trenutku, sa fokusom na posljednji tragični događaj u Cetinju”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je razgovarano o mogućnosti osmišljavanja i primjene različitih modaliteta sadejstva i inter-resorne saradnje, koja bi dovela do efikasnije generalne prevencije, otkrivanja ranog uzroka nasilja, prepoznavanja obrazaca ponašanja lica koja su indukovana određenim stepenom poremećaja u ponašanju, a samim tim i sprečavanja eskalacije nasilja.

“Važno je, u tom smislu, da postoji i da se uspostavi snažna institucionalna spremnost i volja da se pristupi ozbiljnim i suštinskim reformama u društvu, radi preveniranja i sprječavanja sličnih tragičnih događaja”, kaže se u saopštenju.

Na sastanku je zaključeno da bi javnozdravstvene politike trebalo da budu u funkciji praktičnog smanjivanja rizika od nasilja.

Iz Savjeta su rekli da je detaljno razgovarano i o brojnim pitanjima koji opterećuju rad i postupanje policije.

Oni su kazali da su dali nekoliko preporuka koje bi trebalo da doprinesu jačanju povjerenja u rad policije.

“Savjet je pohvalio komunikaciju Uprave policije sa građanima i medijima povodom tog tragičnog događaja, u smislu da je napravljen iskorak u transparentnosti policije i blagovremenom informisanju javnosti sa preciznim podacima, a posebno davanjem upozorenja građanima o izvršiocu i opasnosti koju je ovo lice predstavljalo”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da Savjet i Uprava policije – MUP ostaju posvećeni kontuiranoj i na povjerenju zasnovanoj saradnji, kako bi zajedno, kroz usvajanje konstuktivnih preporuka i uz dosljednju primjenu zakona, radili na povećanju nivoa transparentnosti i daljem unapređenju rada policije.

