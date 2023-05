Usmjeriće dalju saradnju na uvođenje novih elektronskih servisa

Podgorica, (MINA) – Dalja saradnja Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Ministarstva javne uprave (MJU) biće usmjerena na uvođenje novih elektronskih servisa kao i podizanje digitalnih vještina zaposlenih u javnoj upravi, rekla je stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori, Daniela Gašparikova.

Gašparikova je, tokom razgovora sa ministrom javne uprave Marašem Dukajem, navela da građani žele jednostavan pristup elektronskim uslugama i brzu, efikasnu i kvalitetnu komunikaciju s javnom upravom.

Kako je saopšeno iz MJU, Gašparikova je kazala da efikasan sistem javne uprave podrazumijeva i zaštitu ličnih podataka i bezbjednost informacija.

“Imajući to u vidu, dalja saradnja UNDP-a i Ministarstva biće usmjerena na uvođenje novih elektronskih servisa kao i podizanje digitalnih vještina zaposlenih u javnoj upravi”, poručila je Gašparikova.

Dukaj je naglasio da je digitalizacija proces koji mora biti podržan unapređenjem zakonodavnog okvira, poboljšanim uslovima rada zaposlenih i edukacijom na svim nivoima.

U saopštenju se navodi da su se sagovornici osvrnuli na realizovane projekte.

Oni su, kako je saopšteno, ocijenili da je unapređenje postojećih i uvođenje novih elektronskih servisa prioritet, jer će se na taj način značajno ubrzati digitalizacija i unaprijediti efikasnost javne uprave.

“Sagovornici su saglasni da je redovna komunikacija, razmjena informacija i analiza statusa postojećih aktivnosti dobar način za planiranje budućih zajedničkih aktivnosti na putu prema postizanju zajedničkih ciljeva”, rekli su iz MJU-a.

