Uručene državne nagrade Oktoih

Podgorica, (MINA) – Nagrada Oktoih, najveće državno priznanje u oblasti obrazovanja, uručena je danas profesoru Prirodno-matmatičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore Miljanu Bigoviću i nastavnicama istorije i geografije, Vesni Kovačević i Sabaheti Ramović. Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI), Konačević je nastavnica u podgoričkoj Gimnaziji “Slobodan Škerović”, a Ramović u rožajskoj Gimnaziji „30. septembar“. Navodi se da je nagrade uručila ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović. Kako je saopšteno, Odluku o dodjeli nagrade donio žiri koji čine predsjednik Martin Ćalasan i članovi Boban Melović, David Kalaj, Ermina Vlahovljak i Mirjana Perović. Nagrada „Oktoih“ dodjeljuje se građaninu Crne Gore ili pravnom licu koje ima sjedište na teritoriji Crne Gore za ostvarene izuzetne rezultate u oblasti vaspitanja i obrazovanja, kao i učeničkog i studentskog standarda. U saopštenju MPNI navodi se da će ovogodišnja dodjela nagrada, zbog tragičnog događaja koji je zadesio Cetinje i Crnu Goru početkom januara, biti prilagođena okolnostima i održaće se 24. januara u Vili Gorica.

