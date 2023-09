URA: Sinhronizovano djelovanje DPS-a i Čarapića

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) i funkcioner Pokreta Evropa sad (PES) Vasilije Čarapić voljeli bi da se stanje u bezbjednosnom sektoru vrati na staro, kada je Crna Gora bila prepoznata kao država organizovanog kriminala, ocijenili su iz Građanskog pokreta (GP) URA.

Iz URA-e su kazali da mafija svakim danom, sinhronizovanim akcijama preko svojih medija, političara, partija i nevladinih organizacija, potvrđuje ko su joj najveći protivnici, odnosno ko su u Crnoj Gori borci za pravdu.

Mafija, kako su rekli iz GP URA, nikada ne napada one koji ničim nijesu ugrozili njenu moć.

Iz URA-e su naveli da zbog toga nikad nijesu vidjeli da se neko poput funkcionera PES-a Andreja Milovića, Čarapića ili poslanika DPS-a nalazi pod udarom mafije, dok su premijer Dritan Abazović i ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić konstanto na njihovom udaru.

„A kada svaki put u tim napadima u posljednje vrijeme učestvuju isti ljudi, koji iznose iste optužbe, čije su i rečenice identične, samo im se partije, likovi i imena razlikuju, onda je jasno da su upravo oni zaštinici mafije“, kaže se u saopštenju.

Iz URA-e su rekli da znaju da bi DPS i „pripravnik BEMAX-a“ Čarapić voljeli da Abazović i Adžić podnesu ostavke.

„I da se ovo “haotično” stanje u bezbjednosnom sektoru vrati na staro, kada je Crna Gora bila prepoznata kao država organizovanog kriminala i kada su se na čelu institucija nalazili pripadnici kriminalnih klanova, ali, na njihovu i žalost mafije, Abazović i Adžić će nastaviti da se bore za pravdu“, naveli su iz URA-e.

Iz te partije kazali su da su, uostalom, izbori završeni.

„Imate većinu valjda da formirate Vladu sa kojom će Abazović i Adžić prestati da vrše funkcije premijera i ministra i da time remete mir organizovanih kriminalnih grupa, kojima se očigledno žuri čim vas tjeraju da se ovako javno blamirate moljakanjem i apelima za podnošenjem ostavki onih koji im staju već tri godine na žulj“, dodaje se u saopštenju GP URA.

