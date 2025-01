URA: Bezbjednosno interesantne osobe provalile u zgradu Opštine Budva

Podgorica, (MINA) – Bezbjednosno interesantne osobe provalile su večeras u zgradu Opštine Budva, kako bi zastrašile odbornike i spriječile političke promjene, saopštili su iz Građanskog pokreta (GP) URA, dodajući da je policija satima nemoćna da održi red.

Kako su kazali iz GP URA, haos u državi se nastavlja, a institucije još jednom pokazuju da su potpuno nemoćne da uspostave red i osiguraju bezbjednost građanima.

Iz te partije su naveli da se nastavlja posrnuće institucija i zloupotreba policije u partijske svrhe.

„Uz prisustvo državne sekretarke Ministarstva unutrašnjih poslova, u skupštinsku salu Opštine Budva upadaju bezbjednosno interesantna lica i zastrašuju odbornike ne bi li spriječili političke promjene u skladu sa voljom građana“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su osobe poznate policiji iz njihovih evidencija, zajedno sa povezanim licima, nasilno, lomeći vrata i prozore, provalile u zgradu Opštine i salu Skupštine Opštine Budva.

“Svojim nezakonitim djelovanjem onemogućile su održavanje zakazane sjednice, a Uprava policije satima pasivno posmatra ovaj haos, čime je dodatno ugrozila bezbjednost i povjerenje u institucije sistema”, kazali su iz URA-e.

Kako su naveli, takvo ponašanje potvrđuje da je Budvi hitno potrebna nova gradska uprava, koja će stati na kraj takvim nestabilnostima i obezbijediti zakonitost i red.

Iz GP URA su kazali da su građani Budve na izborima jasno glasali za promjene i za to da političke partije vlasti sa državnog nivoa odu u opoziciju.

Ta partija je apelovala na sve nadležne institucije da preuzmu odgovornost i hitno reaguju kako bi se u Budvi osigurali red i bezbjednost.

„Budvi je neophodna stabilna i odgovorna uprava, posvećena daljem razvoju prijestonice turizma, u interesu svih njenih građana”, zaključuje se u saopštenju GP URA.

