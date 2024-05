Mandić: Iskustvo Italije u borbi protiv kriminala dragocjeno

Podgorica, (MINA) – Iskustvo Italije u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije dragocjeno je za Crnu Goru, posebno kada su u pitanju zakonska rješenja o oduzimanju imovine stečene kriminalom, ocijenio je predsjednik Skupštine Andrija Mandić.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Mandić se u srijedu Bragi, u Portugalu, sastao sa Generalnim sekretarom Parlamentarne skupštine Mediterana Serđom Pjacijem.

„Mandić je generalnog sekretara upoznao sa zapaženim rezultatima Skupštine Crne Gore u proteklih šest mjeseci, apostrofirajući da je započeta snažna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, čiji se rezultati vide ovih dana“, kaže se u saopštenju.

Mandić je je, kako se navodi, dodao da bi iskustvo i pomoć Italije u toj oblasti bili dragocjeni, posebno kada su u pitanju zakonska rješenja o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću.

On je istakao da se Crna Gora ugleda na dostignuća koje je Italija postigla u obračunu sa mafijom početkom osamdesetih godina.

„I izrazio nadu da će i naša zemlja, vođena upravo tim uspješnim primjerom, završiti i svoj ključni zadatak, a to je uspostavljanje vladavine prava i pristupanje Evropskoj uniji“, dodaje se u saopštenju.

Pjaci je, kako je saopšteno, rekao da je Italija spremna da otpočne saradnju i stvori veze između poslanika Skupštine Crne Gore sa ekspertima, poslanicima i ljudima iz izvršne vlasti u Italiji koji su učestvovali u kreiranju njihovog zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću.

„Te da bi ti ljudi mogli da daju dragocjenu podršku našoj borbi sa organizovanim kriminalom“, kaže se u saopštenju.

Na sastanku je dogovoreno da šef delegacije Skupštine Crne Gore u PAM-u, Dejan Đurović, u narednom periodu boravi u Italiji.

“Gdje će otpočeti ekspertsku komunikaciju, kao i pripremu za organizovanje okruglog stola sa poslanicima Skupštine Crne Gore i istaknutim imenima italijanske borbe protiv mafije“, dodaje se u saopštenju.

