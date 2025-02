Uprava policije: Podatke ne možemo objaviti bez odobrenja tužilaštva

Podgorica, (MINA) – Podaci u vezi sa masovnim ubistvom koje se 1. januara dogodila na Cetinju ne mobu biti objavljeni bez odobrenja državnog tužilaštva koje rukovodi istragom, saopštila je Uprava policije.

Neformalna grupa studenata „Kamo Śutra?“ zatražila je od Uprave policije da odgovore na pitanja u vezi sa tragedijom na Cetinju objavi na zvaničnom sajtu, kako bi bili dostupni ukupnoj javnosti, a naročito porodicama stradalih.

Uprava policije je u reagovanju navela da će, kao pouzdan partner u društvenoj zajednici, transparentno, objektivno i nepristrasno, u skladu sa zakonom, fazno obavještavati javnost o konkretnim činjenicama koje su od interesa javnosti.

„A sa druge strane, poštujući ograničenja krivične istrage, zbog kojih podatke ne možemo objaviti javno bez odobrenja državnog tužilaštva koje rukovodi izviđajnim mjerama i radnjama, kao i cjelokupnom krivičnom istragom“, dodaje se u reagovanju.

Iz Uprave policije su ponovili da su na većinu pitanja odgovorili javno kroz fazno izvještavanje cjelokupne crnogorske javnosti, dok na dio pitanja, za koje postoje zakonska ograničenja, nije odgovoreno javno.

Odgovori su, kako su naveli, inkorporirani i dostavljeni u informaciji Savjetu za građansku kontrolu rada policije i Odjeljenju za unutrašnju kontrolu policije.

„Takođe, ni ova informacija nije konačna iz razloga što se radi o složenoj i kompleksnoj krivično-pravnoj istrazi, kojom rukovodi viša državna tužiteljka Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, Andrijana Nastić“, kazali su iz Uprave policije.

Prema njihovim riječima, predmeti koji su određeni za procesne i forenzičke analize ne mogu se saopštavati integralno od Uprave policije, već se dio odgovora na pitanja može zatražiti od tužilačke organizacije.

„Iz razloga što Uprava policije nije jedina adresa za dobijanje svih informacija, koje, kao što vam je poznato, nesebično distribuiramo i dijelimo sa građanima“, dodaje se u reagovanju.

Govoreći o pitanjima koja se odnose sredstvo izvršenja krivičnog djela, odnosno pištolj, iz Uprave policije su kazali da su izvršene provjere u evidencijama kojima raspolaže policija i da je utvrđeno da se ne nalazi u evidencijama otuđenog ili nestalog oružja.

„Zatraženi su odgovori od jednog organa obavještajno–bezbjednosnog sektora da izvrše adekvatne provjere u njihovim evidencijama i zatražene su informacije putem međunarodne operativne policijske saradnje“, kazali su iz Uprave policije.

Kako su naveli, utvrđivanje hronologije porijekla tog oružja, od proizvođača do krajnjeg korisnika, zahtijeva niz mjera i radnji koje su u toku, a čije bi javno objavljivanje podataka ugrozilo taj dio istrage.

„U odnosu na drugo pitanje, koje se odnosi na to da li je izvršeno vještačenje telefona ubice i s kim je bio u kontaktu u vrijeme izvršenja zločina, obavještavamo vas da su tokom same aktivnosti preduzimane specijalne i istražne mjere i radnje shodno Zakonu o krivičnom postupku“, kaže se u reagovanju.

Navodi se da su mobilni telefoni koji su pronađeni pretresom objekta, u skladu sa pribavljenom naredbom postupajućeg tužioca, dostavljeni u Forenzički centar na potrebna vještačenja.

„Uprava policije ne može objaviti ishod procesnih radnji jer su one naložene od strane postupajuće tužiteljke Andrijane Nastić, a kompletni materijalni dokazi i izvještaji vještačenja biće dostavljeni državnom tužilaštvu“, kazali su iz Uprave policije.

Oni su poručili da „ostaju otvoreni za odgovore na sva pitanja, u mjeri mogućoj i u skladu sa zakonom, u cilju utvrđivanja svih okolnosti koje bi dovele do razjašnjenja tog teškog krivičnog djela“.

