Uloga Državnog tužilaštva važna za evropske integracije

Podgorica, (MINA) – Državno tužilaštvo ima veoma važnu ulogu za nastavak evropskog puta Crne Gore, zbog čega je neophodno obezbijediti uslove za nesmetano funkcionisanje institucije, ocijenjeno je na sastanku vrhovnog državnog tužioca (VDT) Milorada Markovića i ambasadorke Slovenije u Podgorici, Bernarde Gradišnik.

Marković je, kako je saopšteno iz Vrhovnog državnog tužilaštva, upoznao Gradišnik sa rezultatima reforme državnotužilačke organizacije koja je započeta tokom prethodne godine.

On je istakao da je riječ o dugoročnom procesu koji podrazumijeva podizanje stepena kvaliteta rada na svim nivoima.

Marković je kazao da su svjesni da rezultati Državnog tužilaštva doprinose unapređenju vladavine prava i da svakodnevno nastoje da doprinesu ostvarenju tog cilja.

“Da bismo u tome bili efikasniji, očekujemo od zakonodavne i izvršne vlasti da Državnom tužilaštvu obezbijede neophode uslove za rad“, istakao je Marković.

Gradišnik je, kako je saopšteno, pozdravila sprovođenje reformi u državnotužilčačkoj organizaciji Crne Gore i iskazala spremnost Ambasade Slovenije za pružanje podrške u njihovoj daljoj realizaciji.

Sastanku, koji je organizovan u prostorijama Vrhovnog državnog tužilaštva, prisustvovala je i prva savjetnica u Ambasadi Slovenije Mirjana Vidakovič.

