Uljarević: Odluka Hrvatske opomena Spajiću i PES-u

Podgorica, (MINA) – Proglašenje crnogorskih političara za nepoželjne u Hrvatskoj opomena je premijeru Milojku Spajiću i Pokretu Evropa sad (PES), jer ta država na raspolaganju ima dosta mjera koje će sukcesivno sprovoditi, smatra izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.

Predsjednik Skupštine Andrija Mandić, poslanik Milan Knežević i potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić proglašeni su u Hrvatskoj za nepoželjne osobe.

Uljarević je agenciji MINA kazala da je parlamentarna većina, opijena vlašću i borbom da sačuva osvojene resurse, u ispunjavanju partikularnih agendi zaboravila da “ne može vući za nos sve“.

Prema njenim riječima, parlamentarna većina je zaboravila da postoje granice i onih u Evropskoj uniji (EU), koji su do sada bili najveći saveznici Crne Gore na njenom putu ka EU.

„Upozorenja oko naopakog pristupa kad je riječ o procesu suočavanja sa našom skorijom prošlošću, a posebno u odnosu na Hrvatsku, bilo je mnogo“, rekla je Uljarević.

Međutim, kako je navela, to se odbijalo od aktere parlamentarne većine „kao o zid“, da bi sve kulminiralo usvajanjem Rezolucije o genocidu u Jasenovcu, Mathauzenu i Dahau.

Uljarević je kazala da je ta rezolucija nesumnjivo indukovana iz Beograda i da predstavlja tužni izraz lojalnosti prema predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, kako bi se „razljutio“ zbog glasanja predstavnika Vlade za Rezoluciju Ujedinjenih nacija o genocidu u Srebrenici.

„Za očekivati je bilo da će Hrvatska iskoristiti svoje mogućnosti da na to odgovori, i kao država iz susjedstva čiji zvaničnici, za razliku od zvaničnika iz Crne Gore, znaju što je državni interes, i kao država članica EU koja neće žmuriti na takve uticaje u državi kandidatkinji“, navela je Uljarević.

Ona je kazala da treba targetirati problem, a ne kažnjavati Crnu Goru kao državu i sve njene građane i građanke koji sanjaju evropski san.

„U tom smislu, mudar je i politički promišljen redoslijed koraka koji Hrvatska sprovodi“, rekla je Uljarević.

Kako je navela, jasno je da svaki politički potez koji su vukli, ili planiraju vući političari u Crnoj Gori, a po instrukcijama Vučića ili Vladimira Putina, neće proći bez naplate.

„Na ovo treba gledati i kao na opomenu premijeru i PES-u, čiji su poslanici, takođe, glasali za tu rezoluciju, ali i čiji odbornici su učestvovali u preimenovanju ulica u Pljevljima po agresorima na hrvatsku teritoriju, jer Hrvatska ima na raspolaganju još dosta mjera „u rukavu“ koje će, očito, sukcesivno sprovoditi“, kazala je Uljarević.

Prema njenim riječima, ovo je velika neprijatnost i za sve članove Vlade i parlamentarne većine čiji lideri nijesu stavljeni na crnu listu, ali su faktički označeni kao njihovi partneri.

Kako je rekla Uljarević, činjenica da ta odluka dolazi nakon rekonstrukcije Vlade, takođe nosi sadržajnu poruku.

„Mandić, Knežević i Bečić ne znaju da li se ta zabrana odnosi samo na Hrvatsku, odnosno da li mogu putovati u ijednu državu Šengen sistema, ili do kad mogu putovati u te druge države, jer ih Hrvatska u svakom trenu može staviti na spisak osoba kojima se ograničava takav pristup na cijeloj zoni EU“, navela je Uljarević.

Ona je kazala da bi, osim toga, mnogi trebalo da se zamisle nad svojim bivšim i budućim odlukama i odluče da li će raditi u interesu Crne Gore.

“Ili će i dalje demonstrirati nerezistentnost prema Vučiću i drugim malignim uticajima”, dodala je Uljarević.

