Ulazak Crne Gore u EU podržalo bi više od 83 odsto građana

Podgorica, (MINA) – Više od 83 odsto crnogorskih građana na referendumu bi podržalo ulazak Crne Gore u Evropsku uniju (EU), pokazalo je istraživanje „Stavovi građana o evropskim integracijama i procesu pristupanja EU“.

Istraživanje, koje je sprovela agencija Defacto za za potrebe EU u Crnoj Gori i crnogorske Vlade, urađeno je u maju maja na uzorku od preko hiljadu ispitanika širom zemlje.

Istraživanje, koje je danas prezentovano, pokazalo je da 77,9 odsto smatra da članstvo u EU donosi više prednosti nego štete Crnoj Gori.

Kako je saopšteno, razlozi za to su bolji kvalitet života i standard, otvorene granice i mogućnost putovanja u EU države bez vize i interes građana Crne Gore.

Istraživanje, je pokazalo da 25 odsto građana smatra da je najveća prepreka za to da Crna Gora postane članica EU široko rasprostranjena korupcija, dok 15,8 odsto građana kao prepreku vidi široko rasprostranjen organizovani kriminal.

Šefica Delegacije EU Oana Kristina Popa rekla je da, tokom nedavnih kriza, partnerstvo i prijateljstvo između Crne Gore i EU postalo je još čvršće.

Ona je navela da je EU nastavila da stoji uz Crnu Goru tokom pandemije, obezbjeđujući vakcine, medicinske potrepštine i finansijsku podršku bez premca.

“Crna Gora je stala uz EU protiv Rusije, pokazujući ogromnu solidarnost sa Ukrajinom. Zahvalni smo svim građanima, institucijama i preduzećima koji pomažu ukrajinskim izbjeglicama i koji podržavaju Ukrajinu u teškoj borbi za slobodu i dostojanstvo”, rekla je Popa.

Popa je kazala da građani nastavljaju da šalju dosljednu poruku, bez obzira na to koju političku partiju podržavaju ili koje su vjere.

“Žele evropsku budućnost, bolji životni standard, više poslova i bolje mogućnosti putovanja. Ovo je pitanje nacionalnog interesa koje prevazilazi partijske podjele”, istakla je Popa.

