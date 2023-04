Ulaganje u zdravstvene sisteme ključno za prosperitetno društvo

Podgorica, (MINA) – Ulaganje u jake zdravstvene sisteme ključno je za prosperitetno društvo, poručili su iz Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) povodom 7. aprila – Svjetskog dana zdravlja.

Iz SZO su kazali da povećanje javnog finansiranja zdravstva i smanjenje troškova za zdravstvenu zaštitu „iz sopstvenog džepa“ – spašava živote.

“Jaki zdravstveni sistemi potrebni su kako bi se obezbijedila univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom i spremnost za hitne slučajeve“, jedna je od ključnih poruka za države članice SZO.

Iz SZO su, kako se navodi u saopštenju Instituta za javno zdravlje Crne Gore (IJZ), ukazali da je univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom politički i društveni izbor.

Oni su rekli da je potrebna snažna politička podrška i vođstvo usklađeno sa zahtjevima u društvu.

„Zdravo životno okruženje unapređuje zdravlje svih ljudi“, naveli su iz SZO.

Iz SZO su preporučili povećanje „zdravstvenih poreza/taksi“ na duvan, alkohol, namirnice sa dodatim šećerom i fosilna goriva.

„Između ove i 2030. godine predviđa se manjak od deset miliona zdravstvenih radnika širom svijeta. Potrebna su ulaganja u obrazovanje i otvaranje novih radnih mjesta za zdravstveni sektor“, navodi se u saopštenju.

Iz IJZ-a su kazali da ove godine Svjetski dan zdravlja ujedno predstavlja i 75-godišnjicu osnivanja SZO, koja slavi rođendan pod sloganom „Zdravlje za sve“.

Glavni cilj SZO je, kako su dodali, postizanje zdravlja za sve, koji je usklađen sa svim ciljevima održivog razvoja do 2030. godine.

Iz IJZ-a su naveli da je zdravlje za sve koncept koji predviđa da svi ljudi imaju dobro zdravlje za ispunjen život u mirnom, prosperitetnom i održivom svijetu.

Kako su rekli, uživanje u dobrom zdravlju znači ne samo život bez bolesti, već i postizanje stanja potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja.

Iz IJZ-a su kazali da je u skladu sa nevedenim neophodno raditi kontinuirano na poboljšanju zdravlja i blagostanja stanovništva, kao i smanjivanju zdravstvene nejednakosti.

Kako su naveli iz Instituta, u tom cilju je neophodno sprovoditi mjere za jačanje i zaštitu zdravlja, prevenciju bolesti i poboljšanje zdravstvene pismenosti.

„Za ostvarenje ovog cilja neophodni su kvalifikovani zdravstveni radnici koji pružaju kvalitetnu uslugu usredsređenu na ljude, kao i motivisani kreatori politike posvećene ulaganju u univerzalnu zdravstvenu pokrivenost“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da univerzalna zdravstvena pokrivenost sadrži mnogo više od samog zdravlja, to je politički i drušveni izbor.

Iz IJZ-a su rekli da je to vizija u kojoj svi ljudi i zajednice imaju pristup kvalitetnim zdravstvenim uslugama kad god da su im potrebne, bez finansijskih poteškoća.

„Uključuje čitav spektar mjera za očuvanje i unapređenje zdravlja, od promocije zdravlja do prevencije, blagovremenog i efikasnog liječenja, rehabilitacije i palijativnog zbrinjavanja“, navodi se u saopštenju.

Iz IJZ-a su rekli da iskustva pokazuju da zdravstveni sistemi zasnovani na integrisanim i koordinisanim sistemima, u čijem središtu je primarna zdravstvena zaštita, predstavljaju najefikasniji i najefektivniji način da se usluge za zdravlje i dobrobit približe ljudima.

Kako su naveli, podaci pokazuju da 30 odsto svjetske populacije ne može da pristupi osnovnim zdravstvenim uslugama, suočavajući se sa značajnim nejednakostima koje utiču na stanovništvo u najugroženijim okruženjima.

Iz IJZ-a su kazali da će zemlje koje napreduju prema univerzalnoj zdravstvenoj pokrivenosti napredovati i u postizanju ostalih ciljeva vezanih za zdravlje.

Dobro zdravlje, kako su naglasili, omogućava dugoročni ekonomski razvoj i dobrobit članova zajednice.

Iz Instituta su dodali da je pandemija COVID-a 19 usporila put svake zemlje dostizanju „Zdravlja za sve“.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS