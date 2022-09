Ukrajina brani najviše vrijednosti Evrope i slobodnog svijeta

Podgorica, (MINA) – Ukrajina danas brani najviše vrijednosti Evrope i slobodnog i demokratskog svijeta, pravo svake države da slobodno bira put u budućnost, kazao je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Đukanović je, na prijemu povodom obilježavanja Dana nezavisnosti Ukrajine, poručio da je Crna Gora uz Ukrajinu i da će nastaviti da je podržava.

„Zato što znamo da je vaša borba za slobodu i borba za slobodu i sigurnost svake evropske zemlje. Zato što znamo da Ukrajina danas brani najviše vrijednosti Evrope i slobodnog i demokratskog svijeta koje su nam zajedničke – pravo svake države da slobodno bira svoj put u budućnost“, naveo je Đukanović.

Crna Gora, kako je kazao, zna šta znači borba za slobodu, od koje je satkana cijela slavna istorija države.

„Vjerujemo da ta pravedna borba mora voditi ukrajinski narod do pobjede“, rekao je Đukanović.

On je naveo da mu je zadovoljstvo da se obrati povodom nacionalnog dana Ukrajine, na Barutani, jednom od simbola crnogorskih stradanja i osvajanja slobode.

„Pred monumentalnim djelom naše čuvene arhitektice Kane Radević u kojem je svojim „cvjetovima“ spojila istoriju lješanske, crnogorske i jugoslovenske borbe, ujedinila lokalnu tradiciju i univerzalne vrijednosti – slobodu, dostojanstvo i bratstvo, za koje i danas živimo i iz kojih crpimo snagu za izazove s kojim se neprestano susrijećemo“, kazao je Đukanović.

On je rekao da su, večeras i svih dana nakon 24. februara, misli crnogorskih građana sa Ukrajinom, hrabrim Ukrajinkama i Ukrajincima, koji vode odsudnu bitku za slobodu i odbranu otadžbine, u stalnom strahu za svoj i život svoje djece.

„I gorčinom zbog agresije koja neočekivano dolazi od susjedne zemlje s kojom Ukrajina dijeli bliske veze i zajedničku istoriju“, dodao je Đukanović.

On je kazao da su tu da pokažu da je Crna Gora i večeras, kao i prvog dana rata, s prijateljskom Ukrajinom u najtežim danima u njenoj novijoj istoriji.

„Ovdje smo da još jednom snažno osudimo agresiju Rusije na slobodnu i nezavisnu evropsku zemlju, iskažemo oštro protivljenje politici nasilja i kršenju međunarodnog prava, podijelimo s vama bol i stradanja svake nedužne žrtve suludog rata i pokažemo divljenje snazi, odvažnosti i ljubavi s kojom branite državu“, naveo je Đukanović.

On je istakao da Crna Gora i Ukrajina u kontinuitetu njeguju odlične prijateljske odnose.

„Iskreno se nadam da ćemo u bliskoj budućnosti svi biti u prilici da se vratimo uobičajenim temama bilateralne saradnje i razgovorima o tome kako unaprijediti i dalje jačati međudržavne veze sa prijateljskom Ukrajinom. Radujemo se tom danu, zajedničkoj budućnosti u ujedinjenoj i snažnoj Evropi“, naveo je Đukanović.

On je uputio najsrdačnije čestitke Ukrajini povodom Dana nezavisnosti, uz nadu da će iskra slobode što prije obasjati Marijupolj, Buču, Irpin i druga mjesta stradanja i herojstva.

„Slava Ukraini“, poručio je Đukanović.

