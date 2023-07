Uhapšeno sedam osoba osumnjičenih za stvaranje kriminalne organizacije i šverc droge

Podgorica, (MINA) – Službenici Specijalnog policijskog odjeljenja i Odsjeka za borbu protiv droga uhapsili su danas, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), sedam osoba osumnjičenih za stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Iz Uprave policije je saopšteno da su uhapšeni M.J. i M.M. iz Bara, T.J. i A.Đ. iz Tuzi, S.Đ. iz Golubovaca, i S.Z. i F.K. iz Podgorice.

„U toku su pretresi na više lokacija u više gradova u Crnoj Gori“, navodi se u saopštenju.

Portparol SDT-a Vukas Radonjić rekao je da je protiv uhapšenih osoba, ali i protiv D.V, A.Lj. i N.P, koji su u zatvoru u Crnoj Gori ili inostranstvu i B.V. koji nije dostupan državnim organima, podnijeta krivična prijava za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije.

“Prethodno su prikupljeni dokazi iz kojih prouzilaze osnovi sumnje da su M.J. i T.J, u 2021. i prošloj godini, stvorili kriminalnu organizaciju sa ciljem krijumčarenja droge u Crnoj Gori, Albaniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Austriji, a čiji pripadnici su postali ostale uhapšene i druge, zasad, nepoznate osobe”, naveo je Radonjić.

On je kazao da će uhapšeni biti saslušani u zakonskom roku.

