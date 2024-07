Uhapšeno devet osoba osumnjičenih za krijumčarenje kokaina

Podgorica, (MINA) – Specijalno policijsko odjeljenje (SPO) jutros je, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), uhapsilo devet osoba koje se sumnjiče za krijumčarenje kokaina na međunarodnom nivou.

Iz SDT-a su kazali da su protiv uhapšenih i još deset osoba podnijete krivične prijave zbog sumnje da su počinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga.

Kasko je objavljeno na sajtu SDT-a, uhapšeni su V.U., V.M.Č., M.B., N.U., V.D., D.R., P.M., M.P. i V. P.

Krivične prijave podnijete su i protiv R.Z., D.P., V.V., R.B., I.D. i L.D., koji su u bjekstvu ili nijesu dostupni državnim organima, kao i protiv M.B., D.M., V.L. i R.P. koji su na izdržavanju zatvorske kazne.

Predmet krivične prijave je, kako se dodaje, djelovanje kriminalne organizacije koju su organizovali osumnjičeni V.U. i R.Z.

Saopšteno je da su pripadnici te kriminalne organizacije postali ostali osumnjičeni, u međunarodnim okvirima.

“U cilju krijumčarenja kokaina iz Južne Amerike u Evropu i Australiju brodovima, u količini od 1.570 kilograma (kg), u oktobru 2020. godine, koje su spriječili organi Kolumbije, i u količini od oko 900 kg, u junu 2021. godine, koje su spriječili organi Australije”, precizira se u saopštenju.

Navodi se da je otkrivanje i obezbjeđivanje dokaza i prikupljanje podataka koji mogu biti od koristi za uspješno vođenje krivičnog postupka, sprovedeno u višemjesečnoj kontinuiranoj saradnji SDT-a i SPO-a sa Agencijom Evropske unije za sprovođenje zakona (EUROPOL), američkim Federalnim istražnim biroom (FBI) i Upravom za suzbijanje narkotika (DEA), kao i sa Australijskom federalnom policijom (AFP).

“Dok je dokazne i policijske mjere i radnje prema osumnjičenima, do podnošenja krivične prijave preduzimalo SPO, a asistenciju su pružili službenici Odsjeka za borbu protiv droge i Sektora policije specijalnih namjena”, dodaje se u saopštenju

Iz SDT-a je saopšteno da će policija osumnjičene sprovesti na saslušanje u zakonskom roku.

“Policija je prethodno pretresla njihove stanove i druge prostorije koje koriste u Crnoj Gori, radi pronalaska tragova krivičnih djela i predmeta važnih za krivični postupak”, kaže se u saopštenju.

