Uhapšeni zbog vožnje pod dejstvom droga i alkohola

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija uhapsila je dvije osobe zbog vožnje pod dejstvom droga, a jednu zbog vožnje pod dejstvom alkohola, saopštili su iz Uprave policije.

Navodi se da je policija u Kotoru uhapsila C.T. iz Turske koji je vozio sa 2,69 promila alkohola u organizmu.

„Uhapšeni su J.R.(25) iz Kotora koji je vozilom upravljao pod dejstvom marihuane i Kotoranin M.B. (34) koji je vozio pod dejstvom marihuane i kokaina“, kaže se u objavi policije na platformi X.

Iz policije su rekli da su Kotorani L.I.(29) i L.P.(23) uhapšeni zbog odbijanja testiranja na prisustvo psihoaktivnih supstanci u organizmu.

„Nakon čega ih je sudija za prekršaje kaznio zabranom upravljanja vozilom na četiri mjeseca i novčanom kaznom od po 600 EUR“, kazali su iz policije.

