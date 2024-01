Uhapšen osumnjičeni za ubistvo u pokušaju

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su B.O. (57) iz Nikšića zbog sumnje da je izvršio ubistvo u pokušaju, saopšteno je iz Uprave policije.

Oni su rekli da su nikšićku policiju zaposleni u Hitnoj medicinskoj pomoći (HMP) obavjestili da je njihova ekipa upućena u mjesto Miolje polje na ukazivanje ljekarske pomoći osobi koja je zadobila povrede u predjelu vrata, nanijete oštrim predmetom.

Navodi se da je na lice mjesta upućena patrola policije gdje je zatečena povrijeđena osoba koju je HMP prevezao u Medicinski centar Nikšić.

Iz policije su rekli da su njihovi službenici, preduzimajući mjere i radnje, u neposrednoj blizini ugostiteljskog objekta u Miolje polju zatekli B.O.

„Policija je nakon sprovedenih mjera i radnji, došla do sumnje da je B.O. nanio povrede oštećenom, nakon kraće verbalne rasprave u ugostiteljskom objektu“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, B.O. je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju.

„I on će uz krivičnu prijavu u zakonskom roku biti priveden postupajućem tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS