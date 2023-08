Uhapšeni osumnjičeni za otmicu u Danilovgradu

Podgorica, (MINA) – Danilovgrađani D.L (36) i D.L. (38) uhapšeni su zbog sumnje da su fizički napali i oteli jednu osobu, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, oštećeni je u petak pristupio u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Danilovgrad i prijavio da su ga u srijedu, oko 20 sati i 30 minuta, otele nepoznate osobe.

„Nakon što je oštećeni fizički napadnut i nasilno uguran u vozilo bez registarskih oznaka, odvezen je u pravcu naselja Martinići i seoskog groblja gdje su nepoznate osobe, po njegovom kazivanju, nastavila sa fizičkim napadima“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je oštećeni morao da obezbjedi 1,5 EUR koje je duže vremena dugovao osumnjičenima zbog građevinskih radova koje nije završio u dogovorenom vremenu.

„D.L. i D.L. su uhapšeni zbog sumnje da su počinili krivično djelo otmica. Oni će danas biti privedeni postupajućem tužiocu na dalju nadležnost“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su kazali da se preduzimaju mjere i radnje u cilju identifikacije i ostalih izvršilaca ovog krivičnog djela.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS