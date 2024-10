Uhapšene dvije osobe sa međunarodne potjernice

Podgorica, (MINA) – Službenici budvanske policije i Fast tima za ciljane potrage uhapsili su dvije osobe koje su potraživane na međunarodnom nivou, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je danas lociran i uhapšen turski državljanin B.S, kojeg je potraživao NCB Interpol Ankara radi izdržavanja kazne zatvora od 14 godina i tri mjeseca.

Kako se dodaje, B.S. je na tu kaznu osuđen zbog ubistva s umišljajem.

Iz policije su rekli da su u srijedu službenici Sektora za borbu protiv kriminala, u saradnji sa službenicima Odjeljenja bezbjednosti Budva, locirali i uhapsili državljanina Albanije I.K.

„Kojeg na međunarodnom nivou potražuje NCB Interpol Rim radi izdržavanja kazne zatvora od šest godina i tri mjeseca zbog krivičnih djela trgovina drogom, teška krađa i falsifikovanje vozačke dozvole“, kaže se u saopštenju.

