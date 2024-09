Uhapšene dvije osobe po međunarodnim potjernicama

Podgorica, (MINA) – Državljanin Crne Gore N.B. (52), za kojim je raspisana međunarodna potjernica NCB Interpola Podgorica, uhapšen je danas u Španiji, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da je međunarodna potjernica za N.B. raspisana na osnovu naredbe Višeg suda u Podgorici, radi vođenja krivičnog postupka zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

„U toku je dalja komunikacija sa nadležnim organima Španije oko određivanja ekstradicionog pritvora po našoj međunarodnoj potjernici, u cilju izručenja te osobe Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su naveli da su danas u Podgorici, nakon sprovedenih višednevnih aktivnosti u okviru međunarodne ciljane potrage, službenici Sektora za borbu protiv kriminala – NCB Interpola Podgorica locirani i uhapsili međunarodno traženu oosbu.

„Uhapšen je F.D. (48), turski državljanin za kojim je NCB Interpol Ankara raspisao međunarodnu potjernicu radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od 18 godina, osam mjeseci i dva dana, na koju je osuđen zbog izvršenog krivičnog djela teško ubistvo“, rekli su iz policije.

On će, kako su kazali, u zakonskom roku biti priveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici, radi određivanja ekstradicionog pritvora.

