Uhapšena osoba zbog vanbračne zajednice sa maloljetnicom

Podgorica, (MINA) – Budvanska policija uhapsila je Q.A. (24) koji se sumnjiči za krivično djelo vanbračna zajednica sa maloljetnicom.

Iz Uprave policije kazali su da maloljetnica stara 16 godina.

“Podnijeta je krivična prijava u redovnom postupku protiv majke oštećene zbog sumnje da je izvršila isto krivično djelo budući da je znala i pristala da njena kćerka bude u vanbračnoj zajednici”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Q.A. uz krivičnu prijavu priveden postupajućem tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru na dalju nadležnost.

