Uhapšena osoba koja je odbila da postupi po naređenju policije

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija uhapsila je u Bijelom Polju osoba koja je odbila da postupi po naređenju policijskog službenika i oborila ge vozilom.

Iz Uprave policije objasnili su da je policija zaustavila J.B. (37) radi saobraćajne kontrole.

Navodi se da J.B nakon alkotestiranja na osnovu kojeg je utvrđeno prisustvo alkohola u koncentraciji većoj od 1 g/kg,nije postupio po naređenju policijskih službenika da sa njima pođe u službene prostorije.

Ističe se da je J.B nastavio kretanje vozilom u pravcu mjesta Ribarevine i tom prilikom vozilom udario policijskog službenika i oborio na tlo.

“U odnosu na ovaj događaj policijski službenici su upoznali tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, po čijem je nalogu J.B. lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo sprečavanje službenog lica u vršenju službene dužnosti”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS