Uhapšena osoba kod koje je pronađeno oružje i municija

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su B.B. iz Kolašin zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su službenici odjeljenja bezbjednosti Kolašin i Mojkovac pretresli kuću i pomoćne objekte koje koristi B.B.

„Oduzeli su dvije puške, jedan pištolj, više komada pištoljske i puščane municije, 80 grama baruta, 330 grama balina za municiju, sporogoreći štapin, mašinicu za punjenje municije, tri noža i jednu sjekiricu“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, B.B. je uhapšen po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kolašinu.

“Protiv njega je podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija”, dodali su iz policije.

