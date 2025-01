Uhapšena dva crnogorska državljanina sa međunarodnih potjernica

Podgorica, (MINA) – Crnogorski državljani E.M. (30) i M.Đ. (21) uhapšeni su u Njemačkoj i Belgiji, po međunarodnoj potjernici Interpol-a Podgorica, rekli su iz Uprave policije.

Navodi se da je u Berlinu, po međunarodnoj potjernici NCB Interpol-a Podgorica, uhapšen E.M. koji se u evidencijama policije vodi kao član jedne organizovane kriminalne grupe sa teritorije opštine Bar.

„A protiv kojeg je u toku krivični postupak zbog sumnje da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije“, dodaje se u saopštenju.

E.M. je, kako su rekli iz policije, obuhvaćen naredbom o sprovođenju istrage od Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore protiv više članova jedne organizovane kriminalne grupe.

Nadležni pravosudni organi u Njemačkoj odredili su E.M. ekstradicioni pritvor.

Kako se dodaje, u Belgiji je uhapšen M.Đ., za kojim je NCB Interpol Podgorica raspisao međunarodnu potjernicu radi izdržavanja kazne zatvora zbog produženog krivičnog djela teška krađa u saizvršilaštvu.

„M.Đ. je takođe izvršio jedno krivično djelo na teritoriji Belgije, pa će isti nakon okončanja krivičnog postupka protiv njega u Belgiji, biti izručen službenicima NCB Interpol-a Podgorica na dalje postupanje“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da službenici Uprave policije nastavljaju sa intenzivnim aktivnostima na lociranju i hapšenju međunarodno traženih osoba.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS