Uhapšen zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija uhapsila je službenika zaduženog za izdavanja oružnih listova u Filijali za upravne poslove, državljanstva i strance na Cetinju, M.P. (51), zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj.

Iz Uprave policije rekli su da su službenici Sektora za borbu protiv kriminala, Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenja finansijskih istraga, u nastavku nacionalne akcije „Browing“, u ranim jutarnjim časovima pretresli više lokacija na Cetinju i drugim gradovima Crne Gore.

U akciji je pronađeno i oduzeto 13 komada vatrenog oružja i municije.

“Od toga osam komada dugocijevnog vatrenog oružja, četiri komada kratkocijevnog vatrenog oružja, jedna cijev i 804 komada municije”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je zbog sumnje da je izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja u produženom trajanju, uhapšen službenik zadužen za poslove izdavanja oružnih listova u Filijali za upravne poslove, državljanstva i strance na Cetinju, M.P.

“Krivična prijava u redovnom postupku podnijeta je protiv bivše načelnice Područne jedinice za upravne poslove, državljanstva i strance na Cetinju O.K (63), zbog istog krivičnog djela”, dodaje se u saopštenju.

Sumnja se da su O.K i M.P, od 2019. do 2022. godine, protivpravnim iskorištavanjem službenog položaja, a postupajući suprotno odredbama člana 13 Zakona o oružju, izdali odobrenja za nabavku oružja za V.V., B.V. i E.M.

Navodi se da je od V.V., B.V. i E.M i drugih osoba oduzeto oružje.

O.K. i M.P. su, kako se dodaje, time omogućili nabavku 28 komada vatrenog oružja, suprotno zakonskim propisima, gdje je za sada utvrđeno da su u 17 odvojenih predmeta i slučajeva, postupali nezakonito.

Iz policije su kazali da se istraga vodi u odnosu na desetine predmeta u kojima su postupali osumnjičeni.

U saopštenju se navodi da ova akcija predstavlja beskompromisnu posvećenost procesuiranju svih službenika koji su svojim aktivnostima kompromitovali sistem bezbjednosti, kao i transparentnost u radu koja će biti ključna smjernica za obnovu povjerenja u institucije sistema.

