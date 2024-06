Uhapšen zbog napada na policijske službenike

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija uhapsila je u Kolašinu N.L. (30) iz Podgorice, zbog napada na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Iz Uprave policije rekli su da je N.L, upravljajući putničkim motornim vozilom, na putu Mateševo-Andrijevica, odbio da se zaustavi na propisani znak policijskih službenika.

“Nakon toga je sustignut i zaustavljen, ali se tom prilikom oglušio o više izdatih upozorenja i naređenja, te je fizički napao policijske službenike koji su prema njemu primijenili sredstva prinude u cilju odbijanja napada i sprečavanja bjekstva osobe”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je sa događajem upoznat dežurni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kolašinu koji je naložio podnošenje krivične prijave protiv N.L. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Navodi se da je N.L. procesuiran i zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

On je, kako se navodi, upravljao vozilom pod dejstvom alkohola u organizmu i nije se zaustavio na znak stop izdat od policijskih službenika.

Iz policije su kazali da su njihovi službenici u Bijelom Polju uhapsili vozača koji je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola u krvi, kao i vozača koji je odbio da se podvrgne alkotestiranju.

Bjelopoljska policija je, postupajući po prijavi građana, uhapsila i S.V. (38) iz Podgorice koji je, upravljajući vozilom pod dejstvom alkohola u organizmu udarilo u zaštitnu ogradu – bankinu.

“Od njega je privremeno oduzeto vozilo za koje nije posjedovao odgovarajuću dokumentaciju”, navodi se u saopštenju.

