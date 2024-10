Uhapšen šezdesetogošnjak osumnjičen ze nedozvoljene polne radnje

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Cetinje uhapsili su Lj.J. (60), osumnjičenog za nedozvoljene polne radnje, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako su naveli iz policije, sumnja se da je Lj.J. to krivično djelo izvršio na štetu maloljetnice (16) koju je, dok se sama nalazila u svojoj porodičnoj kući, neprimjereno dodirivao.

„Osim toga, izvršen je pretres stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi i pronađeni su pištolj marke Glock i startni pištolj, sa odgovarajućom dokumentacijom, odnosno dozvolama, koji su oduzeti iz preventivnih razloga“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da će Lj.J. uz krivičnu prijavu biti priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost.

