Uhapšen sedamnaestogodišnjak osumnjičen za pokušaj ubistva

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su u Baru sedamnaestogodišnjaka osumnjičenog da je danas u Baru u dvorištu Gimnazije „Niko Rolović“ nožem povrijedio osamnaestogodišnjaka, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je danas oko 11 sati i 15 minuta dežurna služba barske policije obaviještena da je došlo do fizičkog sukoba između nekoliko osoba u dvorištu Gimnazije „Niko Rolović“ u Baru i da je jedna osoba teško povrijeđena nožem.

„Policijski službenici koji su upućeni na lice mjesta zatekli su jedno lice, učenika ove škole, sa vidnom povredom nanijetom hladnim oružjem – nožem, u dijelu tijela ispod rebara“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, a nakon toga i tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji je ovlastio policijske službenike da izvrše uviđaj na licu mjesta.

Iz Uprave policije su kazali da sumnjaju da je jutros došlo do verbalnog, a zatim i fizičkog sukoba između sedamnaestogodišnjaka i oštećenog osamnaestogodišnjaka.

„Sumnja se da je sedamnaestogodišnjak nakon verbalne rasprave oštećenom zadao udarac u predjelu glave, nakon čega se u ovaj sukob uključio još jedan maloljetnik star 16 godina koji je oštećenom zadao više udaraca u predjelu tijela“, kazali su iz policije.

Oni su dodali da je tokom sukoba osumnjičeni sedamnaestogodišnjak je oštećenog nožem povrijedio ispod lijeve strane rebara, nakon čega se udaljio sa lica mjesta.

„Osumnjičeni sedamnaestogodišnjak je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju, dok će protiv drugog osumnjičenog, šesnaestogodišnjaka, biti podnijeta krivična prijava u redovnom postupku zbog sumnje da je izvršio krivično djelo učestvovanje u tuči“, kaže se u saopštenju policije.

