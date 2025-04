Uhapšen ruski državljanin osumnjičen za nedozvoljene polne radnje

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapili su A.A.(45), ruskog državljanina sa trenutnim boravištem u Tivtu, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljenje polne radnje.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, državljanka Holandije sa privremenim boravkom u Tivtu prijavila je da je sinoć, oko dva sata poslije ponoći, nepoznati muškarac ušao u njen stan i da je, dok je spavala, dodirivao po tijelu.

„Nakon što je počela da viče i zove u pomoć, to lice se udaljilo u nepoznatom pravcu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Tivat, odmah po primljenom obavještenju, izašli na lice mjesta, izvršili pretragu terena i izuzeli video nadzor sa objekata.

„Operativnim radom na terenu policijski službenici su identifikovali lice A.A. ruskog državljanina sa trenutnim boravištem u Tivtu, za kojeg se po završetku kriminalističke obrade došlo do osnovane sumnje da je navedenogog dana ušao u stan oštećene i izvršio opisane radnje“, kazali su iz policije.

Sa događajem je, kako su naveli, upoznata državna tužiteljka u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru po čijem je nalogu A.A. uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljenje polne radnje.

„On će uz krivičnu prijavu biti sproveden u zakonskom roku postupajućem tužiocu na dalju nadležnost“, dodaje se u saopštenju.

