Uhapšen policijski službenik zbog zlostavljanja

Podgorica, (MINA) – Policijski službenik Jovan Peković uhapšen je zbog sumnje da je izvršio krivična djela zlostavljanje i teška tjelesna povreda, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je Peković u srijedu obavijestio policiju u Nikšiću da mu je neophodno vozilo kako bi izvršio hapšenje i privođenje jedne osobe.

„Na lice mjesta upućena je interventna jedinica koja je u prostorije Odjeljenja bezbjednosti Nikšić dovela B.S. koji je zatražio ljekarski pregled, što mu je omogućeno, pa je odveden u Medicinski centar Nikšić“, kaže se u saopštenju.

Kako su kazali iz Uprave policije, njemu su konstatovane teške tjelesne povrede u vidu frakture tri rebra.

Iz policije su naveli da su o tome obavijestili nadležnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, po čijem nalogu su preduzete dalje mjere i radnje, prikupljanje obavještenja i utvrđivanje činjenica i okolnosti u odnosu na taj događaj.

„Po izjavi B.S. povrede je zadobio kada ga je, nakon kraće verbalne rasprave, policijski službenik fizički napao i oborio na asfaltnu podlogu, nakon čega mu je zadao još dva udarca u predjelu tijela“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su, u cilju utvrđivanja svih okolnosti i činjenica i rasvjetljavanja događaja, policijski službenici prikupili obavještenja od više svjedoka događaja, i izvršili izuzimanje i pregled nekoliko zapisa sa video nadzora.

„Spisi predmeta su dostavljeni postupajućem tužiocu koji je kvalifikovao krivično djelo zlostavljanje u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda i naložila da se Peković liši slobode“, kazali su iz policije.

Kako su naveli, Peković je danas uhapšen i uz krivičnu prijavu će biti priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost.

„Neposredni rukovodilac će u odnosu na pomenutog policijskog službenika inicirati pokretanje disciplinskog postupka, te spise predmeta uputiti Odjeljenju za unutrašnju kontrolu policije“, dodaje se u saopštenju.

