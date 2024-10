Uhapšen Pljevljak kod kojeg je pronađena marihuna

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja uhapisli su sugrađanina S.P. (20) koji se sumnjiči za neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je policija kod S.P. pronašla četiri manja pakovanja materije za koju se sumnja da je marihuana.

„On će uz krivičnu prijavu biti priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost“, kaže se u saopštenju.

