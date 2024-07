Uhapšen osumnjičeni za ubistvo u pokušaju

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj uhapsili su J.L. (18), osumnjičenog za ubistvo u pokušaju, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je ulcinjska policija, postupajući po operativnoj informaciji, u saradnji sa službenicima Sektora policije posebne namjene izvršila ciljanu akciju potrage i locirala J.L. koji je potraživan na lokalnom nivou.

„J.L. se sumnjiči za krivično djelo ubistvo u pokušaju na štetu jedne osobe iz Ulcinja, 25. marta u tom gradu“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je J.L. uhapšen i da će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS