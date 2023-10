Uhapšen osumnjičeni za ubistvo u Bijelom Polju

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su E.B. (38) iz Bijelog Polja, osumnjičenog za ubstvo svog brata E.B. (37), saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je Hitna medicinska pomoć u Bijelom Polju, sinoć oko 21 sat, prijavila policiji da je u tu zdravstvenu ustanovu dovezen muškarac bez znakova života, sa ubodnom ranom u predjelu vrata.

Iz policije su rekli da je ispred porodične kuće B., u mjestu Nedakusi, izvršen uviđaj i da su prikupljena obavještenja od nekoliko osoba.

„Policija je došla do sumnje da je na tom mjestu, nakon kraće rasprave, E.B. (38) zadao udarac kuhinjskim nožem, dužine sječiva 20 centimetara, u predjelu desne strane vrata bratu E.B. (37), koji je od zadobijenih povreda preminuo“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su naveli da je E.B. (38) sinoć uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo na štetu svog brata.

