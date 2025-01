Uhapšen osumnjičeni za paljenje vozila u Tivtu

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su S.K. (19) osumnjičenog za krivično djelo izazivanje opšte opasnosti, a koje je, kako se sumnja, izvršio izazivanjem požara na vozilu u Tivtu, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je S.K. osumnjičen da je, 13. januara oko jedan sat i 15 minuta, zapaljivom tečnošću polio vozilo oštećenog i izazvao požar.

Iz policije su rekli da je tom prilikom na vozilu nastala veća materijalna šteta na vozilu.

“Kriminalističko – tehničkim mjerama i radnjama izuzeto je više tragova sa užeg i šireg lica mjesta, a naknadnim vještačenjima i nizom preduzetih aktivnosti policija je došla do sumnje da je izvršilac ovoga djela S.K.”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su u toku mjere i radnje u cilju utvrđivanja sveukupnih činjenica i okolnosti događaja.

“S.K. je lišen slobode i on će uz krivičnu prijavu biti priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost”, navodi se u saopštenju.

