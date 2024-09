Uhapšen osumnjičeni za oduzimanje vozila u Nikšiću

Podgorica, (MINA) – Službenici nikšićke policije uhapsili su D.N. (23) iz tog gada osumnjičenog za oduzimanje vozila, kazali su iz Uprave policije.

Navodi se da je oštećeni u četvrtak oko 13 sati obavijestio dežurnu službu nikšićke policije da mu je otuđeno vozilo koje se nalazilo parkirano u ulici Nika Miljanića, u Nikšiću.

„Takođe, istoga dana druga oštećena osoba prijavila je da joj je otuđeno vozilo koje je bilo parkirano u istoj ulici“, rekli su iz policije.

Oni su naveli da su nakon preduzetih operativno taktičkih mjera i radnji, prikupljenih obavještenja od više građana, obezbijeđeni dokazi i utvrđeno je da je D.N. otuđio navedena vozila, koristio i ostavljao napuštene na drugim lokacijama.

„Sa spisima predmeta upoznat je državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, po čijem je nalogu D.N. uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo oduzimanje vozila“, navodi se u saopštenju.

